Le best-of du deadline day

Comme d’habitude, le jour le plus long du mercato estival a été riche en émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Voici ce qu’il faut en retenir.

→ La somme délirante qui ne nous surprend pas mais qu’on n’attendait quand même pas

Après avoir lâché 90 millions sur Nick Woltemade dont le seul fait d’arme récent aura été de s’illustrer à l’Euro Espoirs, Newcastle a prouvé qu’il savait faire autre chose que faire marcher la planche à billet. Contre 150 plaques, Alexander Isak quitte les Magpies et rejoint Liverpool, because « It was always Liverpool » de toute façon. Attendons que l’Arabie saoudite lâche 240 millions dans deux ans pour savoir si « It was always Al-Ittihad ». En attendant, le Suédois de 25 ans n’est pas seulement le transfert le plus cher de ce mercato : il devient la troisième recrue la plus onéreuse DE L’HISTOIRE, derrière Neymar et Kylian Mbappé. Voilà donc le monde dans lequel on vit.

→ La blague impromptue de Vincent Kompany

Interrogé en conférence de presse sur la raison qui pousse autant de joueurs de Buli à choisir la Premier League, en référence au départ de Merlin Röhl, qui quitte Fribourg pour Everton en prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, l’entraîneur du Bayern a répondu en un mot : « Money ! » L’ancien défenseur de Hambourg parti pour Manchester City en 2004 parle certainement en connaissance de cause. Le coach du seul club à proposer des salaires démesurés à ses joueurs par rapport à la concurrence aussi. Bon, les Bavarois peuvent se rassurer, ils ont toujours un peu d’argent de côté et ont pu attirer Nicolas Jackson, en provenance de Chelsea, pour un prêt payant de 16 millions d’euros et une option d’achat de 65 millions.

→ L’influenceur mercato qui a ringardisé Fabrizio Romano

« Je vais vous donner une info : Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l’AC Milan. » Source ? Didier Deschamps ce lundi après-midi en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus est désormais aussi actif dans les exclus mercato que SoFoot.com. En espérant pour lui que Rabiot sera meilleur que le photomontage qui lui est consacré par son nouveau club.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫#WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

→ La journée panic buy de l’OM

En perdant son milieu de terrain qui a préféré parler avec les mains qu’avec les pieds ces dernières semaines, l’OM s’est découvert quelques failles dans son onze. Après avoir pris l’eau face à l’OL à la veille de la fin du mercato, il fallait s’activer pour les combler. Résultat ? Beaucoup de travail pour le CM phocéen, qui a dû annoncer les arrivées d’Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard. Mais aussi pour « titi ( c’est toi le boss) » qui a attendu tout ce beau monde à Marignane. Rude rentrée.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️ Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

→ Auxerre à sens unique

Eros Maddy à Laval, Rayan Mandengue à QRM, Ado Onaiwu à Magdebourg, Theo Bair à Lausanne et Victor Mayela à Dunkerque. Cinq départs rien que ce lundi, l’AJA casse la baraque ! Et dans le sens des arrivées ? Personne ! Mais Lassine Sinayoko reste finalement malgré de nombreuses convoitises, donc tout va bien.

→ Le FC Chômage n’a pas manqué à l’appel

Non, pas l’UNFP FC, l’autre ! Après seulement deux matchs de Bundesliga (un nul et une défaite), Erik ten Hag a été prié par sa direction de plier bagage et d’aller se faire pendre ailleurs, même pas deux mois après son arrivée au Bayer Leverkusen. Fun fact : avant lui, c’est José Mourinho qui a été remercié par Fenerbahçe et Ole-Gunnar Solskjaer par Beşiktaş. Tremble Ruben Amorim !

→ Le Bayer Leverkusen à poil

Le champion d’Allemagne 2024 n’a pas attendu de licencier Erik ten Hag pour se retrouver orphelin cet été. Il y a d’abord eu Xabi Alonso, cédant aux sirènes du Real Madrid. Puis Florian Wirtz, parti voir si l’herbe d’Anfield était plus rouge. Jeremie Frimpong, Amine Adli, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Odilon Kossounou ou encore Lukáš Hrádecký ont rapidement suivi. Mais voilà que le destockage ne s’arrêtait pas au 31 août puisque Piero Hincapié et Victor Boniface, autres pièces maîtresses de l’épopée historique, ont aussi mis les voiles ce lundi, respectivement pour Arsenal et le Werder Brême. Heureusement, il reste Martin Terrier (qui attend toujours de faire son retour sur les terrains).

→ La transaction qu’on n’a pas envie de comprendre

Ok, les finances de l’OL sont dans le rouge et donc, ok, le club rhodanien doit dégraisser pour éviter de passer un nouveau sale quart d’heure devant la DNCG. Exit donc Georges Mikautadze qui quitte en larmes son club de cœur en direction de Villarreal contre 35 millions. Son remplaçant ? L’Uruguayen Martín Satriano qui débarque en prêt assorti d’une obligation d’achat de cinq millions. Alors ok, financièrement ça se tient, mais sportivement, non, désolé, on n’y arrive pas.

Post Instagram Voir sur instagram.com

→ Le gros pschiiiitt

Après avoir fait le forcing pour signer au Paris FC en se payant le luxe de refuser Wolverhampton, Matthis Abline reste donc à Nantes. Le bras de fer entamé par Waldemar Kita qui ne souhaitait pas le lâcher contre moins de 50 patates a tourné à l’avantage du président des Canaris. D’accord mais ça rapporte quoi au final ? De son côté, le club francilien ne s’est pas ému de cet échec et s’est réconforté en faisant signer Hamari Traoré et Jonathan Ikoné. Dans le jargon, on appelle ça une double lame.

→ Le dénouement qui fait plaisir

Depuis un certain soir de décembre 2022, voir Randal Kolo-Muani triste relève du crève-cœur. C’est pourtant ce qui a failli se confirmer si l’attaquant prêté à la Juventus était resté au PSG avec son statut de lofteur tricard. Bonne nouvelle : il rejoint finalement Tottenham en prêt et se paiera même le luxe de retrouver ses copains parisiens en Ligue des champions le 26 novembre prochain. Et l’équipe de France d’ici là ?

→ Pêche fructueuse en Allemagne pour Brest

Si recruter deux panic buys lors du deadline day n’a plus rien d’exceptionnel, signer deux joueurs en provenance du même championnat à quelques heures d’intervalle est un peu plus rare. Du côté du Stade brestois, on est allé jeter ses filets outre-Rhin et la pêche a été bonne puisque les Bretons ont ramené Eric-Junior Dina-Ebimbe en provenance de Francfort (prêt avec option d’achat) et Lucas Tousart de l’Union Berlin pour une somme non-communiquée.

Bon retour dans la Ligue des talents, Lucas Tousart.

→ Toujours quelques retardataires

Au moment de lever les mains à la fin de leur devoir, certains sont toujours tentés de grappiller quelques précieuses secondes. Mais lorsque le système n’est plus qu’informatique, impossible de tricher. Déjà coutumier du fait la saison dernière avec Ernest Nuamah, l’OL se serait encore fait avoir par la montré cet été car, selon Foot Mercato, les Gones n’ont pas eu le temps de répondre à la hausse salariale demandée par Rafa Mujica (Al-Sadd) au dernier moment. De son côté, Liverpool s’est heurté au mur Crystal Palace dans le dossier Marc Guehi et n’a pas su concrétiser avant le gong. Manchester City, lui, a tenté son va-tout pour faire signer Gianluigi Donnarumma en demandant une dérogation et le deal serait OK selon plusieurs médias, les deux clubs devant communiquer dans la matinée de mardi.

→ Même Christophe Jallet a trouvé un point de chute

Alors ça, c’est l’information que personne n’avait vu venir. Cinq ans après avoir pris sa retraite, l’ancien latéral du PSG et de l’OL est visiblement prêt à relever un nouveau défi… en équipe de France Espoirs. Non, le divin chauve n’a pas mis la main sur une machine à remonter dans le temps, il devient simplement adjoint de Gérald Baticle. Vous avez dit « sexy » ?

→ Le Havre tout neuf sans un sou

Comme à chaque mercato depuis que Mathieu Bodmer est arrivé dans l’organigramme du Havre, ce club redouble d’inventivité. Cet été, le HAC a réussi à faire signer onze joueurs sans débourser le moindre centime ! Dernier en date, Reda Khadra, prêté par le Stade de Reims. Malynx le lynx. Même s’il ne joue plus dans la même cour, le Racing Club de Strasbourg pourrait s’en inspirer, lui qui a claqué 127 millions d’euros sur 18 joueurs cet été, dont trois ce lundi, pour copier au mieux son grand frère, Chelsea.

