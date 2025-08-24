S’abonner au mag
Info Sofoot : Valentin Atangana va signer à Strasbourg

Alerte : un joueur qui ne vient pas de Chelsea signe à Strasbourg.

D’après nos informations, Valentin Atangana (19 ans, Reims) va signer à Strasbourg. Les deux clubs sont en effet tombés d’accord concernant le milieu de terrain, qui devrait donc rejoindre l’Alsace en ce début de semaine. Jusqu’ici, les dirigeants rémois avaient pourtant refusé trois offres strasbourgeoises pour leur jeune joueur.

Un espoir courtisé

Valentin Atangana était notamment courtisé par Al-Ahli en Arabie saoudite, la Roma ou encore Galatasaray, mais Strasbourg a visiblement été plus fort. International au sein de toutes les catégories de jeunes françaises, Atangana a débuté avec les Espoirs depuis un an. À Reims, le récupérateur aura disputé 63 rencontres (dont 56 en Ligue 1) et inscrit un but.

Chelsea devrait quand même le signer pour le revendre à Strasbourg. On ne sait jamais.

Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match  »

