Donnarumma est-il irremplaçable ?

Être supporter, c’est aussi se permettre d’avoir des avis tranchés sur des joueurs de son club et devoir avouer a posteriori s’être trompé. Les fans du PSG en ont fait la joyeuse expérience cette saison à propos du grand Gianluigi Donnarumma. Critiqué tous azimuts après un début d’exercice 2024-2025 moyen, le portier italien a mis tout le monde d’accord en balayant d’un revers de main la concurrence de Matveï Safonov et en réalisant des arrêts cruciaux au moment le plus important de la saison du club de la capitale : les matchs à élimination directe de la Ligue des champions. Avec ses performances, l’Italien est incontestablement l’un des acteurs majeurs de ce sacre historique. Pour autant, à l’heure où son futur dans la capitale s’écrit en pointillé, le PSG a-t-il obligatoirement besoin de lui pour continuer de gagner ?

Une prolongation au point mort

D’un point de vue statistique, l’apport de celui qui a été désigné en avril dernier meilleur gardien du monde par l’Observatoire du football (CIES) est indéniable. Il a souvent été le curseur de son équipe. Avec lui, le PSG a remporté en un an 30 matchs sur 41, soit 73,17 %, pour 6 nuls et 5 défaites. De plus, il a réalisé sa deuxième meilleure saison pleine avec le club de la capitale avec seulement un but de plus concédé que l’année dernière (39), portant son nombre de pions encaissés par match à 1,02. S’il n’a pas été élu meilleur portier de Ligue 1, laissant cet honneur à Lucas Chevalier, le champion d’Europe 2021, qui a gardé sa cage inviolée à 13 reprises jusqu’alors, pourrait même réaliser sa deuxième saison avec le plus de clean sheets après 2017-2018 (21) grâce aux six matchs potentiels qu’il pourrait lui rester si Paris se hisse en finale du Mondial des clubs. Au-delà des statistiques, l’Italien d’1,96m a su devenir un des cadres du PSG, dont la fiabilité dans les grands rendez-vous n’est plus à remettre en cause.

Pour ce qui est de son avenir, l’ancienne muraille de l’AC Milan, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026, a laissé planer l’ombre d’un doute après la finale de C1, et rien n’est encore réglé. « On avance, on avance. Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club, répondait-il ce mercredi devant les médias présents à Irvine avant Botafogo-PSG, comme rapporté par Le Parisien. Moi, je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n’y a pas de problèmes. » Les deux Manchester, United et City, ont fait part de leur intérêt pour le portier de 26 ans début juin. Quoi qu’il en soit, la balance devrait pencher d’un côté ou de l’autre avant la fin de l’été selon plusieurs sources, puisqu’il n’est pas dans l’habitude de Luis Campos, le directeur sportif du PSG, de laisser un joueur commencer sa dernière année de contrat sans avoir prolongé.

Lucas Chevalier, un remplaçant idéal ?

Avec cette inconnue pesante, Lucas Chevalier serait la priorité du club de la capitale en cas de départ de Donnarumma. Très performant avec le LOSC, le portier a gagné en maturité et en expérience en disputant la Ligue des champions cette saison. Le meilleur gardien de Ligue 1, qui est à deux ans de la fin de son contrat, serait en revanche inflexible sur un point : il ne veut pas être la doublure du gardien italien. Ce choix semble logique, puisque Chevalier a pris une nouvelle envergure lors du dernier rassemblement des Bleus en devenant le gardien numéro 2 de l’équipe de France.

Mais malgré sa belle progression, difficile de rivaliser en matière d’expérience avec un Gianluigi Donnarumma dont l’armoire à trophées commence à sérieusement se garnir de récompenses majeures avec un Euro, une Ligue des champions, quatre titres de champion de France et deux Coupes de France. Solide. La situation devrait finir par se décanter dans les semaines à venir, mais les dirigeants du Paris SG ne devront pas se tromper au moment de faire des choix. Retrouver une instabilité dans un poste clé pourrait mettre en péril l’ensemble du projet du club de la capitale. Le Bayern Munich, Barcelone et Manchester United peuvent en témoigner.

