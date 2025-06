L’énigmatique réponse de Gianluigi Donnarumma

A-t-il voulu gâcher la fête ?

Questionné sur son avenir après la large victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions contre l’Inter, Gianluigi Donnarumma s’est montré très énigmatique alors que son contrat court jusqu’en juin 2026. Le gardien de but va-t-il prolonger, compte-t-il partir ?

« Je ne le sais pas, je ne le sais pas, a répondu le portier italien, pour Sky Sport. On verra dans les prochains jours, mais je vais maintenant rejoindre la Nazionale. On a deux matchs très importants, je dois me concentrer sur ces deux rencontres » comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Au moment même où il fait l’unanimité…

Macron enfonce le couteau dans la plaie de l’Inter