Record d’affluence en D2 féminine

De la concurrence pour les handballeuses.

À la lutte pour leur maintien, les féminines du FC Metz n’auront pas réussi à se mettre à l’abri dimanche après-midi, battues par le LOSC (2-4). Ayant seulement quatre points d’avance sur Rodez et l’OGC Nice, relégables, les Messines ont encaissé trois buts à l’heure de jeu, de quoi refroidir un public venu en masse pour l’occasion.

Si les Grenats n’ont pas pu se rassurer devant le but, elles ont pu voir le soutien dont elles bénéficiaient, avec un stade Saint-Symphorien rempli de 7 822 supporters. Un record pour la Seconde Ligue, deuxième échelon du football français féminin. Une preuve que les féminines attirent de plus en plus de spectateurs en France, puisque le précédent record datait du 8 décembre 2024, avec Toulouse et ses 7 204 spectateurs, encore contre le LOSC (2-2).

#FCMLOSC [ ℂ𝕝𝕦𝕓 ] 🔥 Record battu ! 👏 Vous étiez 7 822 à Saint-Symphorien pour soutenir nos Messines, affluence historique en Seconde Ligue ! ❤️ Merci à vous. pic.twitter.com/ImDV9zGaXI — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 13, 2025

Si seulement l’engouement pouvait se traduire sur les fiches de paie.

