Danilo Pereira laisse un message aux supporters parisiens

Danilo Pereira l’addition.

Tout juste transféré à Al-Ittihad par le Paris Saint-Germain pour 5 millions d’euros, Danilo Pereira a tenu à adresser un message aux supporters parisiens sur son compte Instagram. Et en français s’il vous plaît. Le Portugais, arrivé dans la capitale en octobre 2020, n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique.

En quatre saisons à Paris, il a remporté trois titres de champion de France, deux Coupes de France et trois Trophées des champions. Il avait envie de remporter des titres, il a été servi. « Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif, peut savourer le défenseur de 32 ans. Merci au PSG et à bientôt peut-être. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Ce n’est qu’un au revoir.

Départ vers l’Arabie saoudite pour Danilo Pereira