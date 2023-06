Edouard Mendy devrait signer à Al Ahli

Les vannes sont grandes ouvertes.

Alors que la Saudi Pro League, le championnat d’Arabie saoudite, a déjà enregistré l’arrivée de Karim Benzema, N’golo Kanté ou encore Rúben Neves, un autre joueur européen aurait cédé aux sirènes du golfe : Edouard Mendy. Tout comme Kalidou Koulibaly et Hachim Ziyech, qui devraient signer très prochainement pour Al Hilal et Al Nassr, le portier de Chelsea serait attendu ce lundi à Al Ahli pour passer sa visite médicale et parapher son contrat selon le journaliste Fabrizio Romano.

After Kalidou Koulibaly deal signed and completed with medical tests included, Edouard Mendy will be next to travel to Saudi for medicals on Monday. 🔵🇸🇦

Deal agreed with Al Ahli for Mendy; Ziyech will also join Al Nassr. pic.twitter.com/IScZEWmyvX

