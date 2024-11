Guingamp fesse Grenoble et se replace

Guingamp 3-0 Grenoble

Buts : Labeau (1ère), Siwe (57e) et Sagna (67e) pour l’EAG

Brighton fait aussi parler en France.

Dans un duel entre deux formations soufflant le chaud et le (très) froid ces dernières semaines en Ligue 2, Guingamp n’a laissé aucune chance à Grenoble (3-0). Lancé à tout berzingue vers le succès, l’EAG a planté d’entrée de jeu et peut remercier son maître à jouer Hugo Picard, qui a remonté tout le terrain balle au pied et passé en revue la défense iséroise avant de s’écrouler dans la surface. Focalisés sur sa chute, les joueurs d’Oswald Tanchot n’ont pu que constater les dommages causés par le plat du pied droit de Brighton Labeau (1-0, 1ère).

À sens unique

Dès lors, les Bretons ont su gérer leur avantage avant de frapper de nouveau avant l’heure de jeu, par le remplaçant de Labeau, Jacques Siwe, auteur de son cinquième but de la saison, en deux temps (2-0, 57e). Pour finir, Amadou Sagna a donné au match une allure de victoire par forfait en désintégrant les filets de Mamadou Diop (3-0, 67e). Il faut dire que le portier mauritanien n’était plus en place après le poteau droit trouvé par Lenny Vallier, à la conclusion d’une action collective construite depuis le camp guingampais. Au classement, avec ce deuxième succès de rang, l’EAG double le GF38 et comptabilise 19 points, grimpant ainsi à la cinquième place de l’antichambre.

La fonte des neiges et la fonte du GF38 vont de pair cette année.

