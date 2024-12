Pronostic Guingamp Caen : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Guingamp passe ce tour face à Caen

Parmi les oppositions entre clubs professionnels des 32es de Coupe de France, nous retrouvons ce dimanche l’opposition entre Guingamp et Caen. Le club guingampais est actuellement en 7e position de Ligue 2 et peut toujours légitimement espérer disputer les play-off puisqu’il accuse seulement 2 points de retard sur Annecy, dernier qualifiable. Lors de la dernière journée, les hommes de Ripoll ont connu une désillusion en s’inclinant en Corse face à Bastia (3-1). Lors de ce match, les Bretons avaient pourtant ouvert le score mais ont craqué en seconde période. Dans son stade de Roudourou, l’En Avant est sur une bonne dynamique puisqu’il s’est imposé lors des 3 dernières réceptions face à Ajaccio, Grenoble et Amiens. À noter également que les Guingampais avaient pris le dessus sur les Caennais (3-1) fin septembre en championnat. Le duo offensif composé de Siwe (8 buts) et Hemia (5 buts) est particulièrement performant et reste la menace principale pour les défenses adverses.

De son côté, Caen est l’une des grosses déceptions de la saison en Ligue 2. Nicolas Seube est sur la sellette car son équipe est tombée dans la zone de relégation à la suite de son revers logique concédée lundi à Dunkerque (3-1). Depuis le début de saison, Caen s’en sort grâce à ses prestations à domicile où il a récolté 11 de ses 15 points. En déplacement, les Normands sont dans le dur. Pour ce dernier match de l’année, difficile de dire si les Caennais vont vouloir terminer sur une bonne note pour lancer 2025 sur de bonnes bases ou s’ils vont galvauder cette Coupe de France pour se concentrer sur le maintien en L2. Le Stade Malherbe arrive en Bretagne sur 4 journées de L2 sans la moindre victoire. Entretemps, les Normands avaient pris le dessus sur Chartres et Bolbec en Coupe de France. À domicile, Guingamp devrait afficher sa supériorité entrevue en championnat pour se qualifier pour les 16es de finale.

