Petit récapitulatif des dégaines de la semaine issues de notre page "Dégaine by So Foot". N’hésitez pas à suivre la page pour ne jamais rater ces petits poulets.

1/ Hidetoshi Nakata, un condensé du foot des années 2000 entre technique et style, sans jamais tomber dans le mauvais goût, avec toujours des maillots incroyables sur le dos.

Post Instagram Voir sur instagram.com

2/ Il n’y a pas assez de violet dans le foot ! À part le Toulouse FC, ouais… Pourtant, le violet a toujours bonne gueule sur les footballeurs.

Post Instagram Voir sur instagram.com

3/ La Roma traverse une saison de m****. Pour se mettre un peu de baume au cœur, les supporters de la Louve peuvent se rappeler ce magnifique maillot de 2020-2021.

Post Instagram Voir sur instagram.com

4/ Notre concours du moment vous permet d’essayer de gagner un maillot chaque jour. Là par exemple, vous pouvez jouer pour le maillot extérieur de Chelsea jusqu’à dimanche.

Post Instagram Voir sur instagram.com

5/ Et enfin, la réponse à une question existentielle dans le monde du foot : peut-on avoir la classe avec un maillot basique de Coupe de France ? Plutôt quatre fois qu’une, oui.

Post Instagram Voir sur instagram.com

6/ L’Inter a l’un des plus beaux maillots du football. C’est un fait. Et en 2009, l’Inter a rajouté une touche de doré qui a porté ce maillot encore plus haut.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Thiago Almada, la recrue que l’OL n’attend pas