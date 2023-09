Furlan estime que Caen « n’est pas dans les bonnes sphères de l’arbitrage »

Jean-Marc Grincheux.

Leader de Ligue 2 au début du mois, Caen est en train de piquer du nez. Les Normands ont enchaîné une quatrième défaite ce samedi contre Guingamp (0-1). Une série noire dans laquelle les joueurs de Jean-Marc Furlan ont pourtant joué trois fois chez eux, à Michel-D’Ornano. Le coach à la casquette en avait gros sur la patate à l’égard de l’arbitrage après la rencontre, et n’a pas hésité à le faire savoir, comme à l’issue du revers contre l’ASSE.

« Il y a deux penaltys non sifflés. De toute évidence, le Stade Malherbe n’est pas dans les bonnes sphères de l’arbitrage. C’est notre problème. Avec Saint-Étienne, Laval, et puis ce dernier match, de toute évidence, on n’est pas dans les bonnes sphères de l’arbitrage », a-t-il pesté en conférence de presse. « Ce que je ressens profondément, c’est que les arbitres viennent pour être négatifs vis-à-vis du Stade Malherbe de Caen », a-t-il ajouté au micro de France Bleu.

Why always us ?

