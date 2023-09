Laval et Grenoble sur leur lancée, Auxerre et Angers montent en puissance

Le choc de la soirée a tourné en faveur de Grenoble, décidément injouable ces dernières semaines. Face à Bordeaux, les Isérois ont surtout profité d’une énorme toile de Rafał Strączek, dont le contrôle a profité à Virgiliu Postolachi, pour ouvrir le score. Zurab Davitashvili a ensuite trouvé le poteau et Strączek été décisif à plusieurs reprises, mais le mal était fait. Surtout que les velléités girondines sont finalement punies par un break de Saikou Touray. Une victoire qui ne permet pas au GF38 de revenir sur Laval, qui s’est une nouvelle fois imposé au finish face à Valenciennes, son neuvième succès consécutif à Le Basser. Le héros s’appelle une nouvelle fois Malik Tchokounté, qui traînait par là sur un ballon mal repoussé par Jean Louchet. Un podium complété par l’AJ Auxerre, sérieuse à domicile pour calmer Rodez grâce au sixième but de Gauthier Hein, du pied droit pour une fois, et un joli but de Gaëtan Perrin après un appui sur Florian Ayé, double passeur. Killian Corredor d’un côté puis Rayan Raveloson sont venus ajouter leur nom au tableau d’affichage dans une dernière minute improbable. Les Ruthénois sont doublés au classement par Angers, qui a malmené Concarneau avant de faire la différence sur une volée de qui ? De Loïs Diony bien sûr, imité par Farid El Melali sur le gong.

Annecy et Paris assurent le spectacle, QRM gagne enfin

Heureusement, Annecy et le Paris FC étaient là pour égayer cette soirée longtemps tristoune. Les Annéciens avaient d’abord profité des largesses défensives franciliennes pour prendre deux buts d’avance grâce à Vincent Pajot, puis Samuel Ntamack. Mais ça, c’était avant la révolte amorcée par Alimani Gory, passeur pour Josias Lukembila puis auteur de l’égalisation d’une belle tête plongeante. Dans cette lutte pour le maintien, une tête de Sambou Soumano à la suite d’un corner offre sa première victoire à Quevilly-Rouen, sur la pelouse de Dunkerque. Du côté de D’Ornano, Caen et Guingamp se sont rendu coup pour coup jusqu’au KO signé Amadou Sagna, d’une frappe contrée, pour la première victoire de l’En Avant depuis quatre ans en Normandie malgré une fin de match folle. Quatrième défaite consécutive pour la bande de Jean-Marc Furlan, qui n’avance plus du tout. Enfin, Henri Saivet a lui poursuivi sa belle semaine en marquant sur penalty pour permettre à Pau de faire tomber Amiens.

Grenoble 2-0 Bordeaux

Buts : Postolachi (14e) et Touray (90e+1) pour Grenoble

Dunkerque 0-1 Quevilly-Rouen

But : Soumano (50e) pour QRM

Annecy 2-2 Paris FC

Buts : Pajot (18e) et Ntamack (46e) pour Annecy // Lukembila (51e) et Gory (62e) pour le PFC

Laval 1-0 Valenciennes

But : Tchokounté (79e) pour Laval

Auxerre 3-1 Rodez

Buts : Hein (33e), Perrin (72e) et Raveloson (90e+5) pour l’AJA // Corredor (90e+5) pour le RAF

Caen 0-1 Guingamp

But : Sagna (77e) pour Guingamp

Angers 2-0 Concarneau

Buts : Diony (77e) et El Melali (90e+6) pour Angers

Pau 1-0 Amiens

But : Saivet (21e, SP) pour Pau

Laval inarrêtable, Grenoble, Auxerre et Rodez à la fête