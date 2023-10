Laval coule Bordeaux

Bordeaux 0-1 Laval

But : Tchokounté (34e)

L’un reste sur son nuage, l’autre n’en finit plus de déprimer.

Enlisé en deuxième partie de tableau (13e), Bordeaux avait tout intérêt à gagner face à Laval, ce samedi après-midi, pour retrouver un semblant d’allant. Problème : le leader mayennais marche sur l’eau en ce moment et il ne s’est pas fait prier pour décrocher, en Gironde, une sixième victoire de rang (0-1). Comme lors de la réception de Caen, en début de semaine (1-1), les Aquitains ont eu un mal fou à imposer leur tempo et à déséquilibrer le bloc adverse. Pas franchement mis en danger, les Tango s’en sont remis à leur redoutable efficacité sur corner pour débloquer la partie. Sur un coup de pied de coin tapé par Thibaut Vargas, Malik Tchokounté a astucieusement coupé la trajectoire du cuir au premier poteau et trompé la vigilance de Rafał Straczek (0-1, 34e). L’athlétique attaquant de 35 ans aurait pu mettre Bordeaux K.-O. dans la foulée, mais son coup de casque a cette fois été repoussé par Yoann Barbet sur sa ligne (37e).

Passés tout près de la correctionnelle, les Marine et Blanc ont tenté de montrer un visage plus conquérant avec la pause. Ils se sont certes procuré quelques occasions de but, à l’image du duel perdu par Zuriko Davitashvili devant Mamadou Samassa (60e) ou de la jolie frappe d’Alexi Pițu, qui a fui le cadre de peu (85e). C’était toutefois bien trop peu pour inverser une tendance très négative et emballer des supporters apparemment davantage dépités qu’en colère. Finalement, Bordeaux a donc perdu pour la quatrième fois de la saison et il n’y a pas grand-chose à y redire. Dans un tel contexte, on imagine très mal que David Guion puisse résister à la trêve internationale et être toujours présent sur le banc bordelais à Angers, le 21 octobre. Quant aux Lavallois, ils confortent leur première place avec provisoirement six points d’avance sur leur dauphin grenoblois.

Qu’il y ait quatorze points d’écart entre Laval et Bordeaux après dix journées, on aurait pu y croire. Mais avec des positions inversées.

Bordeaux (4-3-3) : Straczek – Michelin (Pițu, 84e), Gregersen, Barbet, Ekomié (De Lima, 46e) – Díaz (De Amorim, 74e), Ignatenko, Cassubie (Weissbeck, 46e) – Davitashvili, Elis, Livolant (Vipotnik, 64e). Entraîneur : David Guion.

Laval (5-4-1) : Samassa – Thomas, Baudry, Tavares, Diaw (Ouaneh, 59e), Cherni – Vargas, Sanna (Baldé, 90e+1), Roye (Benard, 84e), Labeau Lascary (Kadile, 59e) – Tchokounté (Tell, 84e). Entraîneur : Olivier Frappolli.

