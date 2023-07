L’OM domine Nîmes, Nantes chute contre Laval

Mise en route réussie.

L’Olympique de Marseille a lancé sa préparation estivale avec un succès contre Nîmes (2-0), ce samedi au centre Robert Louis-Dreyfus. Marcelino, qui connaissait là sa grande première en tant qu’entraîneur des Ciel et Blanc, a dû attendre la seconde période pour voir ses joueurs faire la différence face aux Crocos, désormais pensionnaires de National. La victoire phocéenne porte le sceau de Vitinha, qui s’est distingué en inscrivant deux buts, le premier d’une frappe puissante sous la barre (49e) et le second d’un subtil piqué (70e). À noter qu’Amine Harit a effectué son grand retour, huit mois après sa grave blessure face à Monaco.

Emran Soglo 🤝 Vitinha ⚡️ pic.twitter.com/2abX9tB1Mo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2023

L’OM n’était pas le seul club de Ligue 1 à fouler les pelouses. Alors que Monaco a subi la loi du Cercle Bruges (3-0), Clermont s’en est remis à un penalty de Komnen Andrić pour venir à bout d’Orléans (1-0). Brest, de son côté, a pu compter sur Steve Mounié, auteur d’un doublé, pour l’emporter contre Avranches (2-0). Si la hiérarchie a donc systématiquement été respectée lors des duels entre formations de l’élite et équipes de National, Nantes a en revanche eu bien plus de mal face à Laval. Maintenus de justesse en Ligue 2, les Tango ont fait valser les Canaris (0-3) grâce à deux buts de leur nouvelle recrue Malik Tchokounté et un autre du jeune Noa Mupemba.

Les résultats des clubs de Ligue 1 :

Marseille 2-0 Nîmes

Buts : Vitinha (49e, 70e)

Clermont 1-0 Orléans

But : Andrić (83e SP)

Brest 2-0 Avranches

Buts : Mounié (76e, 79e)

Nantes 0-3 Laval

Buts : Tchokounté (10e, 29eSP) et Mupemba (75e)

