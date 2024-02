Paris éjecte Brest de la Coupe de France

Paris Saint-Germain 3-1 Stade brestois

Buts : Mbappé (34e), Danilo (37e) et Ramos (90e+1) pour les Parisiens // Mounié (65e) pour les Ty-Zefs

Expulsion : Brassier (69e)

Pour le premier match de Coupe de France au Parc des Princes depuis deux ans, et onze jours après son match nul en Ligue 1 face aux Ty-Zefs (2-2), le Paris Saint-Germain n’a pas fait de détail en dominant le Stade brestois, sous un crachin breton (3-1). Malgré une entame de match ratée, les hommes de Luis Enrique ont su monter en puissance pour punir leur adversaire du soir, à 10 quelques secondes après avoir réduit l’écart.

Un PSG en mode diesel…

Mis sous pression d’entrée par des Brestois offensifs, les Parisiens loupent leur entame de match et s’en remettent à Bradley Barcola et Kylian MBappé pour dynamiser le jeu. Le premier, après avoir déposé Kenny Lala avec une facilité déconcertante, pense obtenir un penalty sur une charge non maîtrisée de Julien Le Cardinal, mais l’arbitre ne bronche pas (15e). Si le PSG prend enfin les commandes du jeu après 20 minutes de jeu, les Finistériens réagissent fort, d’abord avec une magnifique frappe de loin de Satriano (29e), qui vient mourir sur le poteau droit de Donnarumma, avant que le capitaine brestois du soir, Hugo Magnetti, ne tente une reprise de volée, repoussée difficilement par le portier italien (30e). Comme souvent, le Paris SG peut compter sur son homme providentiel pour le guider sur le droit chemin : sur une perte de balle dommageable de Bradley Locko côté droit, Warren Zaïre-Emery transmet le cuir à Mbappé, dont la frappe croisée ne laisse aucune chance à Grégoire Coudert (1-0, 34e). La machine est lancée. Sur un centre de Dembélé, Danilo surgit pour faire le break, devant une défense bretonne spectatrice (2-0, 37e). Le KO n’est pas loin. Sur un coup franc bien boxé par Donnarumma, le Paris SG montre toute sa puissance en transition : Fabian Ruiz décale Dembélé, qui trouve Mbappé en profondeur. Le meilleur buteur de l’histoire du club lobe parfaitement le gardien, mais sa tentative s’écrase sur la barre transversale. C’est ensuite au tour du « Moustique » de voir sa frappe heurter le poteau juste avant la fin du premier acte.

…avant que Brassier ne coule Brest

Loin d’être résignés, les Ty-Zefs commencent le second acte avec de l’envie et leur culot habituel, à l’image du sombrero de Magnetti dans sa propre surface (47e). Danilo éteint l’incendie en passant tout près d’inscrire un doublé, mais l’international portugais voit son coup de casque être repoussé du bout des doigts par Coudert (52e). Dans la foulée, le virevoltant Dembélé enrhume la défense brestoise, mais ne parvient pas à la mettre au fond. Les hommes d’Éric Roy se montrent dangereux par intermittence jusqu’à ce que Steve Mounié, parfaitement trouvé par un centre de Lala, fasse parler son jeu de tête redoutable pour réduire l’écart (2-1, 65e). Mais l’espoir est de courte durée pour les Bretons, réduits à 10 à la suite de l’expulsion de Lilian Brassier pour une faute grossière sur Mbappé (69e). En grande difficulté à la suite de ce fait de jeu, et malgré une réorganisation tactique, Brest passe tout près de la correctionnelle sur un missile de Mbappé, mais encore une fois, Coudert réalise une belle parade (81e). En toute fin de rencontre, Hakimi délivre une passe décisive pour l’entrant Gonçalo Ramos, à la limite du hors-jeu, qui parachève le succès parisien (3-1, 90e+1). Pour la première fois depuis 2021, le Paris SG écarte un club de l’élite de la Coupe de France et valide son ticket pour les quarts de finale pour continuer de rêver à un quinzième sacre dans la compétition.

Paris-SG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz (Ramos, 79e), Vitinha – Dembélé (Asensio, 69e), Mbappé, Barcola (Ugarte, 76e). Entraîneur : Luis Enrique.

Brest (4-4-2) : Coudert – Lala, Le Cardinal, Brassier, Locko – Martin, Magnetti (Del Castillo, 60e), Camara (Pereira Lage, 60e) – Doumbia (Lebeau, 77e) – Satriano (Chardonnet, 71e), Mounié (Brahimi, 77e). Entraîneur : Éric Roy.

