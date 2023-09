Pronostic Caen Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen se reprend face à Guingamp

Depuis plusieurs saisons, Caen nous a habitué à débuter très fort pour ensuite rentrer dans l’anonymat. Impressionnant lors des 1res journées, le club normand avait rapidement pris les commandes du championnat. Avec un Jean-Marc Furlan spécialiste des montées à sa tête, on pouvait imaginer voir le stade Malherbe poursuivre sur sa belle série. Au contraire, on retrouve les mauvaises habitudes des derniers exercices. Victorieux de ses 4 premiers matchs, Caen vient de s’incliner trois fois consécutivement, et notamment deux fois de rang à domicile face à Saint-Etienne et Grenoble. La bascule semble avoir été la défaite à Laval, où la bande à Furlan pensait se diriger vers la victoire avant de se faire surprendre dans le temps additionnel par une équipe mayennaise en pleine réussite et désormais leader (défaite 2-1). Les revers concédés ensuite contre l’ASSE et Grenoble peuvent s’expliquer par une adversité relevée face à 2 équipes visant au moins les playoffs. Avec cette dernière contre-performance face à Grenoble, Caen a glissé en 7e position avec un seul point d’avance sur son adversaire du jour, Guingamp.

En face, le club breton tentera également de se replacer dans le haut du tableau. Pour cela, l’En Avant serait inspiré d’obtenir un résultat en Normandie face à une formation caennaise pas au mieux. L’équipe entraînée par Stéphane Dumont manque actuellement de régularité pour espérer mieux. En ce moment en tout cas c’est pas la joie, Contraint de concéder le nul à Bordeaux (0-0) en milieu de semaine, l’équipe guingampaise avait perdu à Laval pour son dernier déplacement en date (2-1). Homme de ce début de saison, El Ouazzani a manqué un penalty lors de la réception des Girondins qui aurait pu offrir la victoire à son équipe. Revanchard après ses 3 défaites de rang, Caen devrait se réveiller face à des Guingampais sur courant alternatif, et pas dans une bonne période.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

