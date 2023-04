Chelsea sécurise Ben Chilwell 

Ben chill à Londres.

Alors que Chelsea se rend à Madrid ce mercredi pour affronter le Real en quarts de finale allers de Ligue des champions, les Blues ont annoncé la prolongation de Ben Chilwell la veille. Le défenseur latéral de 26 ans, arrivé de Leicester en août 2020 contre 50 millions d’euros, est désormais lié au club londonien jusqu’en 2027. Malgré une grosse blessure au genou la saison dernière, l’international anglais (vingt-six sélections) est revenu à un bon niveau et s’est imposé dans la défense de Chelsea. Il cumule 25 matchs toutes compétitions confondues avec les Blues cette saison.

Two more years for @BenChilwell! 😁

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023