Emerson devient le premier joueur à remporter tous les trophées européens

Monsieur Coupe d’Europe.

Emerson commence à ne plus avoir de place dans son armoire à trophées. Ce mercredi, son équipe de West Ham a remporté la première C4 de son histoire. Le latéral gauche devient ainsi le premier joueur à être titré dans toutes les compétitions actuelles de l’UEFA. L’Italien a débuté sa moisson de trophée avec la Ligue Europa 2019 avec Chelsea, puis la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, en 2021, toujours avec les Blues. Avec la Squadra Azzura, l’ancien joueur de l’OL a aussi été sacré champion d’Europe lors de l’Euro 2020.

CHAMPIONES, CHAMPIONES, OLE OLE OLE! pic.twitter.com/4mJQRQIwru — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023

Cette saison, le natif de Santos, dans l’État de São Paulo au Brésil, a marqué deux buts et délivré deux offrandes en 34 matchs. West Ham remporte son plus gros trophée européen avec cette Ligue Europa Conférence et se qualifie directement pour la prochaine Ligue Europa.

Il n’y a qu’avec Lyon que l’Italien n’a pas remporté de titre européen.

Bowen, à rendre marteau