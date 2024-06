Le récap du jour : moi voudrais être chat

Le premier 0-0 de la compétition a fait son apparition, enfin ! À peu près en même temps que le chat de Mykhaïlo Mudryk, que la chatte de Didier Deschamps et qu'une statue un peu particulière. Voici tout ce qu’il s’est passé ce vendredi 21 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Elle est de retour ! Pas vraiment présente lors du premier match de la France contre l’Autriche, la chatte à Didier Deschamps a fait son apparition contre les Pays-Bas en étant à l’origine du but refusé des Néerlandais. Conséquence : un nouveau clean-sheet et un nul pour les Bleus, qui auraient pu l’emporter comme perdre face aux Néerlandais. Avant ce premier 0-0 de l’épreuve, l’Ukraine a renversé la Slovaquie pour croire encore à sa survie dans cette Coupe d’Europe qu’elle avait bien mal commencée devant la Roumanie. Enfin, l’Autriche s’est relancée en dominant assez facilement la Pologne. N’en déplaise à Robert Lewandowski, qui va avoir beaucoup de mal à qualifier sa nation en huitièmes de finale. Et s’il réussit, ça ne sentira pas bon pour les Tricolores !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Mykola Shaparenko

Que l’Ukraine se qualifie en huitièmes de finales ou soit éliminée dès la phase de poules, peu importe. Grâce à son combo but/passe décisive, Mykola Shaparenko a fait renaître son pays et lui a permis de continuer à espérer dans cette compétition en évitant une deuxième défaite consécutive. Chose qui fait plaisir, et tant pis pour la Slovaquie.

Fan zone : Mask Singers

Si la France a l’habitude de rendre fière ses supporters de par ses résultats sportifs, la réciproque n’est pas forcément vraie. En témoigne cette chanson bon esprit mais peut-être un peu kitch de ce groupe de supporters, certainement fan du sergent Garcia et de son acolyte Zorro. Pour leur défense, on ne peut pas sortir un tube de l’été à chaque tournoi (Souvenez vous du tube « On a une étoile, on a deux étoiles » au Qatar).

Kylian Mbappé a désormais un chant à sa gloire… en référence à Zorro 😂⚔️#beINEURO2024 #Euro2024 #PBSFRA pic.twitter.com/yHRH2Gu09n — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2024

La stat pas piquée des teutons : 50

Après la victoire de l’Ukraine contre la Slovaquie en début d’après-midi, puis la rencontre entre l’Autriche et la Pologne, l’Euro vient de battre un sacré record. En effet, jusqu’au match de la France contre les Pays-Bas, cela faisait 50 matchs consécutifs avec au moins un but dans une rencontre. Le dernier 0-0 aperçu dans la compétition avait eu lieu lors de la deuxième journée de phases de groupes de l’Euro 2021, à l’occasion d’un Angleterre-Écosse.

Dites « Käse » : Robert pas cap

Il a bien fait de revenir, Lewy. Annoncé forfait pour ce début d’Euro, cantonné au banc contre les Pays-Bas, l’attaquant polonais est entré en jeu à l’heure de jeu contre l’Autriche. Résultat : deux buts encaissés pour les siens, zéro inscrit et un carton jaune. Y a des Euros comme ça, on ferait mieux de rester chez soi.

De l’autre côté du mur :

En ce pluvieux 21 juin, il ne fallait pas se fier aux apparences. En effet, nous voilà officiellement entrée dans l’été, ce qui signifie aussi que la France a célébré la musique toute la soirée. Dans le paysage politique, le Nouveau Front Populaire a voulu couper court aux accusations de programme sans crédibilité financière, en publiant son plan de financement. Des calculs qui ne devraient pas intéresser les Savoyards et les Isérois, toujours sur le qui-vive, pour cause de vigilance orange aux crues dans la région. En parlant d’eau, à moins de deux mois des Jeux olympiques, la Seine n’est quant à elle toujours pas prête à la baignade. Tant pis pour le bain de Madame Hidalgo. En rugby, Toulouse s’est qualifié pour la finale du Top 14 en disposant de La Rochelle alors que Romain Bardet a annoncé sa retraite du monde du vélo après le Critérium du Dauphiné 2025. Le Tour de France 2024 sera donc son dernier tour de piste sur le Grand Tour hexagonale, préparez les mouchoirs…

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Mykhaïlo Mudryk aime son chat et chat se voit, la preuve avec des crampons à son effigie. Trop mignon !

Les notes des Bleus