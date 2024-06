L'Ukraine fait redescendre la Slovaquie

Slovaquie 1-2 Ukraine

Buts : Schranz (17e) pour la Slovaquie // Shaparenko (54e), Yaremchuk (80e) pour l’Ukraine

L’Ukraine avait à cœur de se relever après sa claque inaugurale face à la Roumanie, et au terme de ce second match face à une Slovaquie qui a brillé puis totalement sombré, on peut dire que c’est chose faite. L’équipe de Serhiy Rebrov est de retour dans la course à la qualif grâce à un second acte maîtrisé de bout en bout. Une très bonne nouvelle pour l’Ukraine, mais également pour le suspense.

Schranz lance la Slovaquie…

C’est sous un léger crachin que la Slovaquie de Francesco Calzona se présente avec un 4-4-2 et une idée claire : étouffer l’Ukraine en la submergeant dans les couloirs via notamment un Lukáš Haraslín qui a décidé de prendre toute la lumière possible lors de cet Euro 2024. L’ancien feu follet de Sassuolo est d’ailleurs le premier à se mettre en évidence sur son côté gauche mais sa tentative est repoussée du pied par Anatoliy Trubin, préféré à Andriy Lunin. Le portier de Benfica est décisif à nouveau quelques minutes plus tard, du torse, repoussant une volée d’Ivan Schranz pourtant en position idoine. Une question de temps pour que le score ne se débloque : suite à une touche, Haraslín dépose un ballon parfait à Schranz qui ne tremble pas de la tête pour ouvrir le score (1-0, 17e).

L’Ukraine met quelques minutes à se sortir de l’étau, mais quand elle y parvient, elle fait mal. Problème : ce fameux dernier geste, à la frappe ou à la passe, qui voit notamment Taras Stepanenko manquer l’égalisation face au but vide et surtout Oleksandr Tymchyk trouver le bout des gants de Martin Dúbravka qui dévie sa frappe sur son poteau droit. Un dernier avertissement de Haraslín mettra fin à ce premier acte où Mudryk et les autres cadres ukrainiens n’auront pas vraiment été en vue : la Slovaquie mène logiquement à la pause et n’est plus qu’à quarante-cinq minutes d’une place en huitièmes.

…Shaparenko et Yaremchuk la coulent

Surprise : au retour des vestiaires, la Slovaquie baisse énormément de rythme, s’arrête même de jouer, peut-être aussi contrainte à le faire par une formation ukrainienne beaucoup plus juste et emballante. D’un coup, on voit le rayonnant Stanislav Lobotka multiplier les courses vers son but pour tenter de contenir les vagues jaunes qui déferlent sur sa propre. L’une d’elle va même faire mouche avant l’heure de jeu : sur une remontée de balle de Mudryk, relayé par Dobvyk, Oleksandar Zinchenko trouve Mykola Shaparenko, totalement oublié par Milan Škriniar, qui fusille Dúbravka pour égaliser (1-1, 54e).

💎🇺🇦 LE BIJOU DE YAREMCHUK QUI DONNE L’AVANTAGE A L’UKRAINE !! 🤤 Ce contrôle et cette finition de l’Ukrainien, c’est un vrai bonbon !#beINEURO2024 #EURO2024 #SVKUKR pic.twitter.com/l8pkmeOtE6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2024

En toute logique, l’Ukraine recolle au score et la Slovaquie plonge petit à petit dans le noir. Les “U-Cra-I-Na” redoublent d’intensité en tribunes et le navire slovaque va sombrer une deuxième fois à dix minutes du terme. Sur un long ballon, l’entrant Roman Yaremchuk glisse le cuir au fond du gauche en devançant le portier slovaque pas hyper impérial sur le coup (1-2, 80e). Suffisant pour faire exploser de joie les milliers de supporters de la Zbirna qui peuvent toujours croire à prolonger le rêve en cas de résultat positif face à la Belgique lors de la dernière journée de ce groupe E qui s’annonce décidément indécis jusqu’au bout.

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko (Obert, 67e) – Kucka, Lobotka, Duda (Benes, 60e) – Schranz (Sauer, 86e), Boženík (Strelec, 60e), Haraslin (Suslov, 67e). Entraîneur : Francesco Calzona.

Ukraine (4-2-3-1) : Trubin – Tymchyk, Zabarniy, Matviyenko, Zinchenko – Shaparenko, Brazhko (Sydorchuk, 85e) – Yarmolenko (Zubkov, 67e), Sudakov, Mudryk (Malinovskyi, 85e) – Dovbyk (Yaremchuk, 67e). Entraîneur : Serhiy Rebrov