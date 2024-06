Pronostic Slovaquie Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

Ce vendredi, débute la 2e journée du groupe E de l’Euro 2024. Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. Et nous, on vous donne nos pronostics Slovaquie Ukraine !

La Slovaquie en position d’attente

La Slovaquie a réussi un parcours intéressant lors des éliminatoires pour finir en seconde position de son groupe, derrière le Portugal. La sélection slovaque a notamment fini devant l’Islande, la Bosnie-Herzégovine et le Luxembourg. Solide lors de ses matchs de préparation, la bande à Calzona avait notamment dominé San Marin (4-0) et le Pays de Galles (4-0). Pour leur entrée en lice dans cet Euro, les Slovaques étaient opposés à l’adversaire le plus redoutable du groupe, à savoir la Belgique. Malmenée d’entrée, la Slovaquie a profité d’une erreur de relance belge pour ouvrir le score par Schranz. Lors du reste du match, les Slovaques ont dû contenir les assauts belges et ont même été aidés par la VAR qui a refusé deux buts à Lukaku. Malgré la domination globale des Diables Rouges, les partenaires de Lobotka ont eu quelques belles opportunités en contres. En s’imposant lundi dernier, la Slovaquie a réalisé une belle opération dans l’optique de la qualification.

L’Ukraine n’a pas le choix

Annoncée comme l’une des probables surprises de cet Euro, l’Ukraine est passée au travers lors de son entrée en lice. En effet, les Ukrainiens ont coulé face à la Roumanie (3-0). Lors de ce match, les hommes de Rebrov ont été punis sur leurs erreurs individuelles, à l’image d’un Lunin, fautif sur les 2 premiers buts de son équipe. Auteur d’une très belle saison avec le Real Madrid, le portier a précipité la défaite de sa formation. Ce vendredi, l’Ukraine est dans l’obligation de s’imposer pour pouvoir poursuivre son parcours avant un choc final crucial face à la Belgique. Les partenaires de Dovbyk étaient pourtant en forme puisqu’ils avaient remporté leurs matchs de barrage en mars dernier face à la Bosnie et l’Islande. Rentrés sur le terrain avec le drapeau national sur leurs épaules, les Ukrainiens n’ont pas bénéficié de ce surplus d’âme pour faire la différence.

Les mêmes pour la Slovaquie, du changement en Ukraine

Pour cette seconde journée, Calzona devrait aligner un XI similaire à celui qui a réalisé l’exploit contre la Belgique. Le milieu de terrain expérimenté composé de Kucka, Lobotka et Duda a donné pleine satisfaction. Solidaire, la Slovaquie a pu compter sur un Dubravka des grands jours et sur une charnière Vavro – Skriniar complémentaire. Rebrov devrait quant à lui apporter plusieurs changements dans son équipe. Déçu par la prestation de certains joueurs, le technicien ukrainien pourrait même revoir son organisation tactique en passant à 2 attaquants, avec Yaremchuk et Dovbyk. Dans ce cas de figure, Shaparenko ou Stepanenko pourraient perdre leur place au milieu. Entré en cours de jeu, Yarmolenko pourrait aussi être aligné à la place d’un Tsygankov décevant. Au milieu, Sudakov, seul à tenter de relancer son équipe, devrait évoluer un cran plus bas dans un rôle de milieu défensif

Les compositions probables pour ce Slovaquie – Ukraine :

Slovaquie : Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin. Ukraine : Lunin – Konoplia, Zabarnyi, , Matviyenko, Zinchenko (ou Mykolenko) – Tsygankov (ou Yarmolenko), Stepanenko (ou Zinchenko), Sudakov, Mudryk – Yaremchuk, Dovkyk.

L’Ukraine se reprend face à la Slovaquie

Dominatrice avec plus de 70% de possession, l’Ukraine a payé de plein fouet les erreurs de son portier Lunin. Ce vendredi, la sélection dirigée par Sergey Rebrov abat sa dernière carte dans l’optique de la qualification. Le sélectionneur devrait apporter quelques ajustements et pousser ses hommes à élever leur niveau de jeu. Le challenge ne sera pas simple face à une Slovaquie boostée par son succès contre la Belgique. L’Ukraine a montré lors des derniers barrages, qu’elle pouvait se sublimer lorsqu’elle était au pied du mur.

