L’Allemagne enchaîne face à la Hongrie

Chahutée par moments, l'Allemagne a écarté de son chemin la Hongrie (2-0), à Stuttgart, dans son étrange tenue mauve et rose. Direction les huitièmes, déjà, pour le pays hôte. Annoncés comme de vrais outsiders, les Magyars sont quasiment éliminés de l'Euro.

Allemagne 2-0 Hongrie

Buts : Musiala (22e) et Gündoğan (67e) pour la Mannschaft

Après son carton inaugural face à l’Écosse (5-1), l’Allemagne n’a pas fait preuve d’autant de maîtrise contre la Hongrie – qui a offert une opposition supérieure à celle de la Tartan Army –, mais l’essentiel est fait pour la troupe de Julian Nagelsmann (2-0) : la qualification a été acquise, à Stuttgart, et la première place du groupe A sera en jeu dimanche prochain face à la Suisse. La Mannschaft restait sur trois matchs sans victoire (une défaite, deux nuls) contre cette sélection hongroise.

Musiala, sur la vague

D’entrée, pourtant, juste après avoir tenté de marquer sur l’engagement, les Allemands manquent de se faire surprendre par Roland Sallai, à la suite d’une passe mal dosée de Joshua Kimmich, mais Manuel Neuer surgit de justesse dans les pieds de l’attaquant de Fribourg. Les hôtes du tournoi se rebiffent sur une volée puissante de Robert Andrich en pleine surface, mais Bendegúz Bolla offre son visage à la science pour concéder le corner (13e). Pour autant, les hommes de Marco Rossi sont plutôt bien en place et gênent la progression teutonique dans le dernier tiers, ainsi que l’ultime transmission. Jusqu’à ce que Jamal Musiala ne surgisse à bout portant pour reprendre un ballon gagné de haute lutte devant Willi Orbán, et remisé par le capitaine İlkay Gündogan (1-0, 22e). Cependant, heureusement que Neuer fait office de mur vivant pour repousser le puissant coup franc de Dominik Szoboszlai (26e), car les Magyars peuvent faire mal. Avant la pause, le premier buteur du match flirte avec le doublé depuis l’entrée de la surface, et l’égalisation est logiquement refusée, sur une tête de Sallai (45e+1) pour une position de hors-jeu au rebond.

Au retour des vestiaires, la Hongrie subit de nouveau, et Péter Gulácsi doit s’employer au niveau de son premier poteau sur un centre-tir de Gündogan bien suivi par Toni Kroos (55e). La Hongrie reste capable d’être dangereuse par à-coups, la preuve avec une tête de Barnabás Varga qui ne passe pas loin du cadre (60e). Sans faire un grand match, la machine allemande parvient tout de même à mettre les Magyars sous cloche grâce à un plat du pied gauche de Gündogan, trouvé en une touche par Maximilian Mittelstädt (2-0, 67e) : Musiala, à l’origine du décalage côté gauche, est impliqué sur un nouveau but de l’Allemagne dans cet Euro. Bien que championne des corners obtenus, la Magyarország n’est pas réaliste et termine dans les cordes, échappant au troisième pion grâce à la trop grande gourmandise du joker Leroy Sané. Déjà dos au mur après son revers net contre la Suisse (3-1), la Hongrie est au bord de l’élimination, après un huitième match consécutif sans succès dans un Euro.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich (Can, 72e), Kroos – Musiala (Führich, 72e), Gündoğan (Undav, 84e), Wirtz (L. Sané, 58e) – Havertz (Füllkrug, 58e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Hongrie (3-4-2-1) : Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai – Bolla (Ádám, 75e), Á. Nagy (Kleinheisler, 64e), Schäfer, Kerkez (Z. Nagy, 75e) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 87e) – Varga (Gazdag, 87e). Entraîneur : Marco Rossi.

