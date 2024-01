David Datro Fofana dans le rôle d’E.T. pour l’annonce de son transfert à Burnley

En 2024, le Burnley FC reste le meilleur dans le game des annonces de transferts.

Cette fois-ci, pour introduire le nouvel arrivant David Datro Fofana (avant-centre ivoirien de 21 ans prêté par Chelsea), le club a repris une scène iconique d’E.T., l’extraterrestre, le chef-d’œuvre de Steven Spielberg : celle de la bicyclette volante. Installé dans le panier du vélo à la place de l’alien (la magie du montage), Fofana reprend une devise du club, « Up the Clarets ! » (que l’on pourrait traduire par « Allez les Clarets » ou « En haut les Clarets »), avant de faire s’envoler l’engin dans le ciel. Il fallait y penser.

I found him, he belongs to me 🌖 pic.twitter.com/SUMn3KNNkX

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 13, 2024