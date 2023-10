David Datro Fofana suspendu pour ne pas avoir serré la main de son coach

Un agacement qui coûte cher.

D’après les informations de Sky Sports en Allemagne et de sa journaliste Lisa de Ruiter, David Datro Fofana, prêté par Chelsea à l’Union Berlin, vient d’être suspendu une semaine par son club, pour avoir refusé de serrer la main de son coach à sa sortie du terrain. Remplacé à la 69e minute du match des siens face à Naples mardi dernier, l’international ivoirien s’est en effet montré chafouin, avant de fondre en larmes, se cachant le visage derrière son maillot.

Fofana suspended for this incident…. pic.twitter.com/iH15PGegnq — Simon Phillips (@siphillipssport) October 26, 2023

Une frustration reflétant un certain manque de confiance, puisqu’en onze rencontres disputées cette saison, Fofana n’a toujours pas trouvé le chemin des filets, lui qui était un habitué de la chose lorsqu’il évoluait encore à Molde. Déjà en difficulté du côté de Chelsea lors des six premiers mois de l’année 2023, l’avant-centre n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 5 août et un match amical face à l’Atalanta, durant lequel il avait signé un doublé et délivré une passe décisive.

Il n’a pas dit bonjour, du coup…

