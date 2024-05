Jorginho prolonge le plaisir avec Arsenal

Avec une clause lui imposant de changer sa course d’élan sur penalty, quand il les bottera en Carabao Cup.

Gunner depuis janvier 2023 après sa (longue) pige à Chelsea, Jorginho a choisi de rempiler avec Arsenal pour encore au moins un an, à un mois et des poussières de la fin de son bail.

Désormais lié aux Canonniers jusqu’en juin 2025, le natif d’Imbituba (Brésil) cumule plus de 50 matchs du côté de North London, et devrait de plus en plus sortir du banc la saison prochaine.

Sera-t-il sacré champion d’ici là ?