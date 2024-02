Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City enchaîne face à Chelsea

Les quelques questionnements émis à l’égard de Manchester City à l’automne dernier ont bel est bien disparu. Effectivement, les Skyblues ont enchaîné un douzième succès de rang toutes compétitions confondues mardi lors du huitième de finale aller de C1 sur la pelouse de Copenhague (1-3). Les protégés de Pep Guardiola doivent cette réussite au retour conjoint du colosse Haaland et du magicien De Bruyne, mais aussi à la forme étincelante du désormais cadre Phil Foden (11 buts en PL) qui n’a pas hésité à prendre ses responsabilités en leur absence et qui a scoré en milieu de semaine. Avec un match de retard, la meilleure attaque du championnat anglais semble dans les meilleures conditions pour continuer de mettre la pression sur des Reds de Liverpool leaders avec deux points d’avance. Les Cityzens pourraient définitivement s’inscrire dans l’Histoire de la Premier League s’ils venaient à remporter leur quatrième trophée national d’affilée, performance encore jamais vue en Angleterre. Récemment, ils se sont facilement imposés face aux mal-classés Brentford (1-3) et Everton (2-0), mais devront garder le cap sur un calendrier très chargé dans les semaines à venir.

De l’autre côté de la médiane, les autres Blues de la soirée ne méritent pas autant de louanges que leurs adversaires. Même s’ils se sont imposés sur la pelouse de Crystal Palace le week-end dernier (1-3), les Londoniens souffrent, en témoigne leur 10e place et le deuxième pire bilan comptable du club à la mi-saison. Le mercato XXL mis à disposition du technicien argentin ne suffit décidemment pas, à l’image de recrues souvent blessées ou inconstantes. Pour ne rien arranger, Chelsea s’engage dans un mois de mars au calendrier intense, où ils affronteront Arsenal et Newcastle pour ne citer que deux gros d’Angleterre. Le club devrait alors à nouveau manquer les places européennes en fin de saison, à moins d’une belle performance dans les coupes nationales où ils sont encore impliqués : les Blues affronteront Liverpool dans 10 jours en finale de League Cup, et recevront Leeds pour le compte des 1/8es de finale de FA Cup. La seule satisfaction de ce début d’année se tourne vers les bonnes performances répétées de Cole Palmer (12 buts TCC), qui malgré son jeune âge porte l’espoir de tout un club sur ses épaules. Après l’incroyable 4-4 de l’aller, City devrait s’imposer à l’Etihad.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

