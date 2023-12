Copenhague plombe Galatasaray et se hisse en huitièmes

Copenhague 1-0 Galatasaray

But : Lerager (58e)

Expulsion : Lerager (90e)

Un ticket pour les huitièmes de finale de la C1 2023-2024 s’attribuait à Copenhague.

Dans un groupe A encore indécis sur l’identité de l’équipe accompagnant le Bayern Munich pour le tour suivant de la compétition, le FC Copenhague avait à cœur d’offrir à son public une qualification à portée de main. Absents des huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2010-2011, les locaux ont pris des initiatives, mais Diogo Gonçalves (3e) et Peter Ankersen (8e) ont manqué le cadre. À vrai dire, aucun tir cadré n’a été à comptabiliser dans cette première période, à l’image d’une tête de Tetê mal négociée pour Galatasaray (17e). En défense, les Stambouliotes ont tenu grâce à Fernando Muslera, attentif sur un centre à ras de terre d’Elias Achouri (25e), puis ont tenté dans la surface opposée, mais Wilfried Zaha a vu sa reprise contrée par Denis Vavro (42e).

Après quinze minutes pour souffler, les spectateurs du Parken ont pu exulter sur un mouvement collectif huilé de l’équipe danoise avec Achouri à la passe décisive et Lukas Lerager à la finition de près (58e, 1-0). Grâce à ce but, Copenhague a conforté sa deuxième place et Galatasaray a joué son va-tout lors des dernières minutes de la partie. Avec une stratégie bien plus offensive, les visiteurs ont tenté d’égaliser sur un tir de Kerem Artükoglu, mais le cadre s’est dérobé (75e). Dans les dernières minutes, la frappe de Cédric Bakambu a terminé dans le petit filet extérieur (85e). Comme lors du match aller, Copenhague a terminé la rencontre en infériorité numérique après un deuxième avertissement donné à Lerager avant le temps additionnel, mais cette fois-ci, les Danois n’ont pas lâché leurs trois points. De son côté, Galatasaray est reversé en Ligue Europa.

Copenhague (4-3-3): Grabara – Jelert, Diks, Vavro, Ankersen – Gonçalves (Cornelius, 65e), Falk, Lerager – Achouri (Boilesen, 81e), Elyounoussi, Claesson. Entraîneur : Jacob Neestrup.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera – Angeliño (B.A. Yılmaz, 77e), Bardakcı, D.Sánchez, Boey – Ayhan (Mertens, 61e), L.Torreira (S.Oliveira, 78e) – Zaha (Bakambu, 65e), Artükoglu, Tetê (Ziyech, 61e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.

