Kristoffer Olsson revient sur son accident : « C’est comme si j’étais à moitié mort  »

Kristoffer Olsson est passé par une belle porte, le 20 février dernier.

Ce jour là, on l’a retrouvé totalement inconscient à son domicile. Par chance, il a été pris en charge juste à temps par une équipe médicale, qui lui a détecté une rare maladie cérébrale attaquant les vaisseaux sanguins, quelques jours plus tard. L’ancien milieu d’Anderlecht et de l’équipe nationale suédoises (47 caps) a depuis recouvré l’usage de la parole, de ses fonctions motrices et a repris du poil de la bête, lui qui ne pesait plus que 60kg après son accident (contre 72 auparavant).

« Ce que j’ai vécu me rend plus fort »

Il s’est confié sur ce qu’il vient de traverser au média suédois SVT Sports. « Je pouvais à peine bouger, à peine parler… C’est comme si j’étais à moitié mort. Il y a même des semaines dont je ne me rappelle pas .» À 29 ans, il a bon espoir de retrouver un jour les terrains de foot. D’ailleurs, il a déjà repris les entrainements avec le club danois de Midtjylland. « S’il me faut six mois, un an ou deux avant de revenir là où j’étais avant, c’est comme ça. Mais une fois que j’y serai, je suis absolument sûr que je serai meilleur que jamais. Ce que j’ai vécu me rend plus fort et j’aime à nouveau jouer au football ».

