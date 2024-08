Pronostic Slovan Bratislava Midtjylland : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Midtjylland met fin aux espoirs du Slovan

Le Slovan Bratislava a bénéficié de tirages plutôt cléments dans ces éliminatoires, d’abord vainqueurs de Struga (Macédoine, 6-3 en cumulé), puis de Celje (Slovénie, 6-1 en cumulé) et l’APOEL Nicosie (Chypre, 2-0 en cumulé). Contre Midtjylland, pour l’ultime match avant la Ligue des champions, ces Slovaques ont fait le job à l’aller en allant décrocher un nul précieux en étant pourtant dominée. Notons qu’en championnat, comme tous les ans, c’est une domination assez nette pour cette formation, qui a pour le moment remporté ses 4 premiers matchs, seule équipe dans ce cas. L’équipe compte des joueurs de qualité, comme Kucka et Strelec, qui ont participé à l’Euro 2024. Strelec et Mak se sont distingués avec deux buts chacun lors des dernières journées des éliminatoires. Bien que le Slovan soit considéré comme l’outsider des barrages, le latéral panaméen Blackman, buteur au match aller contre le club danois, est en grande forme.

Si eux aussi ont eu un tirage facile au premier tour contre Santa Coloma (Andorre, 4-0 en cumulé), les Danois ont eu du fil à retordre contre la redoutable formation de Ferencváros, malgré finalement une qualification méritée (3-1 en cumulé). Ce match nul à l’aller contre le Slovan est décevant tant la domination était nette. Déjà seconde après 6 journées de championnat, cette formation est bien partie pour une nouvelle saison en haut de tableau. Pour cause, les joueurs sont talentueux à l’image de Franculino, auteur de 11 buts et 3 passes décisives la saison dernière. Le défenseur sénégalais Ousmane Diao, également nouvelle recrue, et l’attaquant Aral Simsir, qui a marqué 4 buts la saison passée, sont également des éléments clés. Enfin, Oliver Sorensen, 3 buts déjà en championnat, mérite une attention particulière, mais c’est surtout Adam Buksa, nouvelle recrue en provenance de Lens et buteur lors du dernier Euro avec la Pologne, qu’il faudra surveiller du haut de ses 3 buts en championnat et son but capital au tour précédent contre Ferencváros. Avantage Midtjylland qui pourrait l’emporter et se qualifier.

