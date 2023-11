Bientôt les grands débuts en Liga pour Icardi ?

Alors que la rumeur d’un possible transfert de Mauro Icardi vers le Real Madrid a enflé dans la presse turque ces derniers jours, l’un des représentants de l’attaquant argentin a confirmé l’intérêt des Merengues. « Il n’y a pas encore d’offre officielle, a confié Elio Letterio Pino, agent et avocat de l’ancien Parisien, à AS. Je suis à Madrid en ce moment (vendredi). Le Real Madrid n’a pas fait d’offre pour Icardi, mais nous parlons avec les responsables du Real Madrid. »

Dans la capitale espagnole, le buteur formé à Barcelone sans jamais y jouer avec les professionnels viendrait combler un manque évident au poste d’avant-centre, où le seul Joselu évolue depuis le début de saison. « Je me rendrai à Istanbul lundi pour rencontrer Erden Timur, vice-président de Galatasaray. Mercredi, j’assisterai au match de Ligue des champions Galatasaray – Manchester United. Bien sûr, je passerai aussi du temps avec Mauro. Je ne peux rien dire d’autre pour l’instant », a également dévoilé Pino, très précis sur son planning des prochains jours.

Le retour du duo Icardi-Mbappé dans quelques mois ?

