Icardi, c'est reparti

Le héros du soir aurait pu se nommer Wilfried Zaha, premier buteur de Galatasaray dans son ancien jardin d’Old Trafford avant d’être longtemps le seul joueur dangereux des siens. Mais comme à chaque match du Cimbom ou presque depuis un an, il s’appelle encore Mauro Icardi, qui n’en finit plus de planter à tour de bras depuis qu’il a rejoint la Turquie. Une renaissance qui n’est pas une nouveauté, mais qui s’est confirmée sur la plus belle scène européenne pour offrir un succès historique aux champions de Turquie.

Des buts, des buts et encore des buts

Voilà presque quatre ans que le goleador argentin n’avait plus trouvé la faille en Ligue des champions. C’était un soir de décembre 2019 au Parc des Princes, lors d’une large victoire 5-0 contre… Galatasaray. Un club turc qu’il avait déjà crucifié deux mois plus tôt en inscrivant le seul but de la manche aller à Istanbul. Une époque aujourd’hui lointaine, tant ces premiers mois idylliques dans la capitale française ont laissé place à des lendemains moins chantants. En perdition au PSG, Mauro Icardi a finalement rejoint son ancienne victime – une première fois en prêt à l’été 2022 puis de manière définitive cet été – pour renaître de ses cendres.

[📺LIVE] 🏆 #UCL #MUNGAL 🤯🤯🤯 ET ICARDI SE RATTRAPE DANS LA FOULÉE !!! 🔥 Magnifique piqué de l'Argentin pour donner l'avantage à Galatasaray !https://t.co/kJzDypiHra — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 3, 2023

Très vite adopté et adulé, le bonhomme ne s’arrête plus de marquer depuis son atterrissage sur les rives du Bosphore. Non content d’avoir claqué 22 pions en 24 matchs de Süper Lig l’an dernier histoire de s’adjuger un premier titre de champion, le voilà qui trône déjà en tête du classement des buteurs avec sept caramels en sept journées cette saison. Et cela aurait pu être pire, s’il n’avait pas raté de manière inexplicable un penalty sur une combinaison avec Kerem Aktürkoglu contre Istanbulspor, pas plus tard que la semaine passée. Mais pas d’inquiétude, El Aguila s’était ensuite occupé de marquer dans la foulée pour offrir sa victoire hebdomadaire au Cimbom.

Bien dans sa peau

Un scénario répété à l’identique ou presque dans le nord de l’Angleterre avec un penalty tiré au ras du poteau droit d’André Onana, avant de finalement tromper le portier camerounais d’un joli piqué puis de manquer le doublé d’un rien, à l’entame du temps additionnel. Buteur à l’aller puis au retour contre Molde lors du tour préliminaire, l’Argentin a joué un rôle majeur dans la qualification de son équipe pour la compétition. « J’ai eu l’occasion de revenir à Galatasaray et de démontrer une fois de plus ce que j’ai toujours fait. Franchement, je suis arrivé dans un club où je me suis senti très bien dès le premier instant. Certains joueurs ont un talent particulier, le mien est celui de marquer des buts. Le but que j’ai marqué contre Molde était important pour moi car c’était le 200e de ma carrière. Je n’oublierai jamais cette réalisation pour sa beauté et sa signification », confiait-il avant l’entame de cette phase de poules dans des propos retranscrits par Marca.

Espéré dès les premiers mois de la saison dernière, ce retour de Mauro Icardi à Galatasaray est une bénédiction pour tout le monde. Au sein d’un club ambitieux, qui a notamment fait signer Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha donc, Davinson Sánchez ou Hakim Ziyech pour ne citer qu’eux, l’ancien capitaine de l’Inter continue de montrer la voie. Et qui sait, peut-être que cette fois, l’occasion lui sera offerte de lever enfin les bras dans un match à élimination directe de cette Ligue des champions qui lui a rarement souri ? Le Barça et Manchester City, les deux seuls adversaires à l’avoir croisé après la sortie de l’hiver, pourraient cette fois-ci avoir de quoi trembler.

Galatasaray climatise Manchester United