Icardi transféré définitivement à Galatasaray

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi et le Paris SG, c’est terminé. L’attaquant argentin s’est officiellement engagé avec Galatasaray, club où il était prêté la saison dernière, en échange d’une indemnité de transfert de dix millions d’euros selon Le Parisien et RMC Sport. L’avant-centre, auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 26 matchs avec le club stambouliote, a paraphé un contrat de trois ans avec le champion de Turquie.

Cette vente intervient trois ans après l’arrivée de l’international argentin dans le club de la capitale. Le Paris SG avait déboursé 50 millions d’euros à l’été 2020 pour lever son option d’achat auprès de l’Inter Milan. Le bilan du buteur de 30 ans avec PSG ? 38 buts en 92 apparitions sous le maillot du club francilien. Sa dernière année à Paris aura été marquée par des frasques extrasportives et des performances en berne (5 buts en 30 matchs).

