Icardi devrait rester à Galatasaray

C’est bon, tout le monde est content ?

Prêté par le Paris-SG à Galatasaray, Mauro Icardi devrait rester en Turquie selon L’Équipe. L’attaquant argentin, auteur d’un grosse saison avec 23 buts, 8 passes décisives en 26 matchs, a convaincu le club stambouliote d’investir sur lui. Le troisième meilleur buteur de Süper Lig s’est montré décisif en marquant notamment un doublé lors du match du titre. Les négociations entre le PSG et Galatasaray avancent bien. Les deux clubs se seraient même mis d’accord sur le prix du transfert : 10 millions d’euros.

À 30 ans et à un an de la fin de son contrat, Mauro Icardi va donc vraisemblablement quitter le club de la capitale, qu’il avait rejoint en 2019 en prêt de l’Inter avant d’être transféré définitivement un an plus tard pour 50 M€. Malgré des débuts prometteurs, l’Argentin – qui a marqué 38 buts et délivré 10 passes dé’ en 92 matchs sous les couleurs parisiennes – n’aura jamais réussi à s’imposer avec le PSG.

Pointe d’amertume quand même.

