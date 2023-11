Les Red dévissent

C’est la valeur sûre des soirées européennes, l’équipe à suivre absolument pour être certain de passer un bon moment. Depuis le début de la phase de groupes de la Ligue des champions, Manchester United cultive à la perfection l’art du divertissement, entre buts à foison et invraisemblables retournements de situation. Même quand la fête a été un peu moins folle, en l’occurrence face à Copenhague fin octobre (victoire 1-0), le suspense fut haletant jusqu’au bout, avec une parade salvatrice d’André Onana sur penalty à la 90e+7. D’ailleurs, lors de chacun de leurs déplacements continentaux, les hommes d’Erik ten Hag ont marqué à trois reprises, ce qui est franchement remarquable. Le problème, c’est qu’ils n’ont engrangé qu’un point à l’occasion de ces voyages, puisqu’ils se sont inclinés à Munich et au Danemark (4-3 à chaque fois) et ont été tenus en échec par Galatasaray, ce mercredi (3-3). Et comme ils avaient été surpris par les Turcs à domicile un peu plus tôt (2-3), les Red Devils pointent, après cinq journées, à la dernière place du groupe A, en grande partie à cause d’une arrière-garde bien trop perméable (quatorze buts encaissés).

Toujours fidèles à eux-mêmes

À vrai dire, le match disputé à Istanbul en ce milieu de semaine a été dans la droite lignée des prestations mancuniennes en C1 cet automne, avec une force de frappe offensive redoutable et des erreurs individuelles qui coûtent cher. Portés par un Bruno Fernandes une nouvelle fois très inspiré, les visiteurs ont ainsi rapidement compté deux buts d’avance, comme à Copenhague trois semaines auparavant. Cela aurait dû les mettre dans un fauteuil et leur offrir l’occasion de dérouler. United n’a cependant rien maîtrisé du tout. Son adversaire en a profité pour revenir dans la partie, bien aidé en ce sens par Onana. Déjà loin d’être irréprochable en début de compétition, le gardien camerounais avait fait le petit pas du mauvais côté sur le premier but de Hakim Ziyech, puis a commis une grossière faute de main sur le second. Si on ne peut évidemment pas lui imputer l’entière responsabilité des 33 buts encaissés toutes compétitions confondues cette saison, il faut en revanche relever, une fois de plus, que l’ancien Interiste n’est pas vraiment au niveau où on l’attendait quand il a débarqué à Old Trafford.

33 – Manchester United have conceded 33 goals in all competitions this season, the most in their opening 20 matches of any season since 1962-63 (43). Concern. pic.twitter.com/bKcR6sLcXK — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2023

Nous allons dans la bonne direction Erik ten Hag

En Premier League, Manchester United (6e) a semble-t-il retrouvé des couleurs – trois victoires d’affilée -, ce qui devra toutefois être confirmé face à des adversaires d’un autre calibre que Fulham, Luton et Everton. Mais même si ce regain de forme se confirme sur la durée, une éventuelle sortie de route dès la phase de groupes de la Ligue des champions ferait tache, assurément. A fortiori en terminant derrière des écuries aussi peu référencées que Galatasaray et Copenhague, qui affichent une unité de plus au compteur. Pour l’heure, les Red Devils peuvent toujours éviter le pire. À condition, néanmoins, de battre le Bayern dans deux semaines. Ce qui, en soi, n’a rien d’une mince affaire. Et encore, cela leur garantirait a minima d’être reversés en Ligue Europa, mais pas forcément de rallier les huitièmes de la C1. La situation a beau être sacrément précaire, son poste a beau paraître de plus en plus menacé, Ten Hag est resté fidèle à sa ligne de conduite avant de quitter la Turquie. « Je ne pourrai blâmer que moi-même si nous sommes éliminés, a affirmé le technicien néerlandais au micro de TNT Sports. Je sais que nous sommes impliqués dans un projet et que nous nous améliorons. Nous allons dans la bonne direction. Je sais où nous devons aller, les étapes à franchir et je suis sûr que ce sera fructueux sur le long terme. » Sur le court terme, ce serait déjà pas mal d’offrir aux supporters mancuniens un avenir européen.

Galatasaray rattrape Manchester United par le col