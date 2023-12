Manchester United obligé de prendre le car pour se rendre à Newcastle

La météo plus forte que l’écologie.

Alors qu’ils devaient initialement se rendre à Newcastle en avion, les joueurs de Manchester United emprunteront finalement un car pour se rendre dans le nord de l’Angleterre, comme le révèle le Manchester Evening News. Le décollage, prévu à onze heures, midi en France, n’ayant pas pu avoir lieu à cause des conditions météorologiques.

#mufc’s flight to Newcastle cancelled and they are having to travel by coachhttps://t.co/g9EKEA49ZV

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) December 2, 2023