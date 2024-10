Le père et le frère de Son Heung-min condamnés pour maltraitances sur mineurs

Chez les Son, on travaille de père en fils.

Poursuivis pour avoir frappé et insulté de jeunes joueurs d’une académie de football sud-coréenne, le père et le frère de Son Heung-min ont été condamnés à une amende de 3 millions de wons (2 030 euros) pour maltraitance sur mineurs. Son père, Son Woong-jung (62 ans), ancien joueur professionnel, et son frère, Son Heung-yun, étaient poursuivis avec un autre éducateur pour avoir frappé et insulté de jeunes joueurs de l’académie de football de Son Woong-jun.

Également condamnés à suivre une formation de 40 heures pour prévenir tout comportement violent contre les enfants, les accusés ont une semaine pour faire appel. De son côté, Son Woong-jung a présenté ses excuses et insisté sur le fait que l’équipe d’entraîneurs de son académie « n’a jamais parlé ou agi d’une manière qui n’était pas fondée sur l’amour des enfants ».

Et hop : Lee Kang-in repasse numéro un dans les cœurs sud-coréens.

