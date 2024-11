Un international brésilien signe en D7 anglaise

La vie de retraité ? Finalement, pas pour lui.

Sandro avait annoncé qu’il raccrochait les crampons en 2023 à la suite de piges infructueuses avec Benevento, le Genoa, l’Udinese et Goiás. Le Brésilien a cependant rétropédalé en signant chez Harborough Town, modeste pensionnaire de la septième division anglaise. L’ancien crack de l’Internacional, recruté par Tottenham en 2010, a passé quatre saisons chez les Spurs, avant de connaître d’autres expériences en Premier League avec les Queens Park Rangers et West Bromwich. Âgé de 35 ans, il a aussi porté 17 fois le maillot auriverde, notamment à la Copa América 2011. Il était aussi de l’équipe finaliste des Jeux olympiques en 2012.

