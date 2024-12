En Angleterre, la Ligue réfléchit à une alternative à la VAR

Comme ça, tout le monde sera content.

Alors que toutes les rencontres des quarts de finale de la Carabao Cup ont été jouées dans des stades de Premier League, l’utilisation de la VAR – malgré les buts controversés d’Arsenal et de Tottenham – n’était pas de la partie. Bien que cela fasse le plus grand bonheur de certains fans, l’EFL (organisateur de la compétition) envisagerait l’introduction du vidéo-arbitrage lors des demi-finales et de la finale de la compétition.

Une alternative à la VAR

Très peu appréciée par les fans de football anglais – notamment de League One et League Two – , la VAR pourrait laisser sa place à une alternative « low-cost ». Le média The Times nous rapporte que l’EFL travaillerait sur le projet d’introduire dans sa compétition nationale la FVS (Football Video Support), un système de contestation qui pourrait être utilisé deux fois dans une rencontre par les entraîneurs et qui permettrait de garder l’authenticité du jeu.

Pour le moment, l’EFL continue de travailler sur le projet. « Bien que nous soyons conscients de l’impact sur l’authenticité de l’expérience des supporters et des coûts de mise en œuvre pour les clubs, nous continuons à examiner cette question. Tout changement nécessiterait une discussion approfondie et l’approbation de nos clubs », a expliqué un porte-parole. Déjà utilisée lors du Mondial U17 féminin, la FVS pourrait d’abord être mise en place dans les divisions inférieures.

Après le coaching gagnant, le challenge gagnant.

