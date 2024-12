Selon Rúben Amorim, Manchester United était meilleur que Tottenham

Il ne serait pas en train de se Mourinhiser, le Rúben ?

Quatre jours après une victoire des Red Devils dans une fin de match folle à l’Etihad Stadium (1-2), Manchester United a été éliminé de la League Cup ce jeudi, au cours d’une rencontre tout aussi folle sur le terrain de Tottenham (4-3). Si United n’a jamais semblé en mesure de l’emporter, accusant même un retard de trois buts au cours de la partie, son entraîneur Rúben Amorim semblait pourtant frustré d’un tel scénario : « On a déconnecté au début de la seconde période, c’était un moment compliqué. Si vous regardez tout le match, on était la meilleure équipe, mais Tottenham a été plus clinique. On a perdu ce soir, mais le combat mené par les gars était vraiment bon pour moi », a-t-il analysé au micro de Sky Sports après la rencontre.

« On a eu la possession »

Un corner direct de Son (88e) annihilant tout espoir de retour des Mancuniens, malgré la réduction du score tardive d’Evans (90e+4), le technicien portugais voulait pourtant retenir le positif d’un tel match : « On était dominant et on a eu la possession. Le problème n’était pas la dernière passe, mais le geste de la finition. […] Nous sommes en progression. Notre objectif est de remporter la PL, combien de temps cela prendra, ça, je ne le sais pas. »

Interrogé enfin sur le futur de son attaquant Marcus Rashford, annoncé avec insistance sur le départ du club, Amorim a préféré ne pas polémiquer : « Demain, nous avons entraînement, Marcus sera là pour se préparer à jouer le prochain match. Il est un joueur de Manchester United, tout le monde ici a un futur dans cette équipe. »

Pas la première fois qu’on entend des Red Devils « avoir eu la possession ».

Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup