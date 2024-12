Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, cotes et prono du quart de League Cup

À Tottenham, Manchester United veut enchaîner

L’affiche des quarts de finale de la Carabao Cup nous amène ce jeudi à Londres avec le choc entre Tottenham et Manchester United. Les Spurs tentent depuis plusieurs saisons de retrouver leur régularité qu’ils avaient sous la houlette de Pochettino. Arrivé l’an passé, Postecoglou a permis à son équipe de réaliser un excellent exercice conclu à la 5e place de Premier League. Cette première partie de saison fut en revanche plus délicate avec de nombreuses contre-performances, notamment à domicile. Cette semaine s’annonce décisive pour le club londonien puisqu’il affronte United en quarts de cette Carabao Cup puis Liverpool en PL. Le week-end dernier, les Spurs ont mis fin à une terrible série d’1 victoire en 8 rencontres en se baladant sur la pelouse de la lanterne rouge, Southampton. Lors de cette rencontre, Tottenham est parfaitement rentré dans son match avec un but de Maddison au bout de 36 secondes. Les Spurs ont déroulé pour s’imposer largement (0-5) et revenir à la 10e place du classement. À noter que le club londonien a apprécié ses voyages à Manchester puisqu’il a pris 6 points face aux Red Devils à Old Trafford (0-3) et contre City (0-4) à l’Etihad. Avec le choc face à Liverpool en prévision, Postecoglou pourrait apporter quelques changements dans son XI avec les Werner, Porro ou Johnson alignés d’entrée.

En face, Manchester United a connu un passage compliqué qui a poussé les dirigeants à se séparer de Ten Hag. Pour lui succéder, ils ont misé sur Rúben Amorim. Progressivement, le Portugais impose sa patte sur le jeu de son équipe, malgré deux revers en Premier League face à Arsenal et Nottingham Forest. Le week-end dernier, les Red Devils se déplaçaient à l’Etihad pour y affronter City. Surpris sur un coup de pied arrêté, United a couru après le score toute la rencontre mais a montré un excellent visage pour s’imposer sur le fil grâce à un excellent Amad Diallo, qui a obtenu un penalty et qui a marqué un but décisif (score final 1-2). Choix fort de Rúben Amorim, le jeune ailier est l’homme du moment à Manchester. De leurs côtés, les Rashford et Garnacho avaient été écartés par leur entraîneur pour manque d’implication. Ces 2 éléments pourraient faire leur retour ce jeudi dans une compétition importante pour United. Déterminé à enchaîner, Manchester pourrait surfer sur sa victoire dans le derby pour tenir tête aux Spurs.

