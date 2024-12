Enzo Maresca affiche son soutien à Mykhaïlo Mudryk

Le contraire eut été étonnant.

Présent en conférence de presse à la veille du match entre Chelsea et Shamrock Rovers pour la sixième journée de Ligue Conférence, l’entraîneur des Blues Enzo Maresca a tenu à apporter son soutien à son ailier ukrainien Mykhaïlo Mudryk, contrôlé positif à un test antidopage et qui risque jusqu’à quatre ans de suspension. « La situation est désormais plus claire pour tout le monde. Il y a un communiqué officiel de la part du club, qui a déjà dit tout ce qu’il y avait à dire. Tout le monde au club croit Micha et le soutient », a assuré le technicien italien.

Si pour Maresca, la carrière de Mudryk chez les Blues « n’est pas terminée, car il sera de retour pour sûr », même si « l’incertitude reste de savoir quand », l’international ukrainien risque pourtant très gros si l’échantillon B se révélait positif, comme le premier l’avait été. Selon la presse anglaise, la substance révélée par le test antidopage est du meldonium, un médicament des pays de l’Est qui avait déjà été à l’origine de la suspension de Maria Sharapova en 2016 et strictement prohibé dans la plupart des pays d’Europe. Suspendu à titre conservatoire par la fédération anglaise, Mudryk attend de connaître l’étendue de sa sanction – si sanction il y a.

La tuile pour Maresca qui ne peut plus compter que sur 273 joueurs dans son effectif…

