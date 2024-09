Une séance de tirs au but record en Carabao Cup

On en connaît qui ont dû louper le dernier bus.

Preston North End, pensionnaire de Championship, a sorti Fulham au bout d’un duel interminable, au troisième tour de Carabao Cup. Après s’être quittées dos à dos dans le temps réglementaire (1-1), les deux formations ont décidé d’offrir un second match aux supporters : le club de deuxième division s’est imposé 16 à 15 aux tirs au but.

This is what football is all about

✅ 16-15 on penalties ✅ Fulham miss 9th pen ✅ Preston GK gives it large ✅ Preston miss 9th pen to win ✅ Fulham score 10th pen & “shhh” GK ✅ Goalkeeper’s then take pens 🚀 ✅ Pen goes in off the back of GK’s head ✅ Big underdog upset… pic.twitter.com/Rf0NMQNxKz

— The Editor (@FPLEditor) September 17, 2024