Milutin Osmajić suspendu huit matchs après avoir mordu un adversaire

Mordre pour la patrie.

Coupable d’avoir mordu un adversaire au cours du derby face à Blackburn le 22 septembre dernier (0-0), l’attaquant du Preston FC (Championship) Milutin Osmajić a été suspendu 8 matchs par une commission indépendante de régulation, sanction assortie d’une amende de 15 000 livres. Son club a pris acte de la suspension de son joueur dans un communiqué publié ce matin.

📝 We acknowledge the decision of an independent Regulatory Commission to give Milutin Osmajić an eight-match suspension and fine the striker £15,000.#pnefc

— Preston North End FC (@pnefc) October 4, 2024