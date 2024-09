Un joueur de Preston mord un adversaire de Blackburn pendant le derby

Encore un qui avait les crocs.

Le derby de Championship entre Preston North End et Blackburn de ce dimanche n’entrera pas dans la légende. Un 0-0 bien pourri, sans trop d’occasions, mais il y a quand même un fait de jeu pour lequel on risque de reparler du match pendant un bon moment. On joue alors la 89e minute du match, et Owen Beck, joueur de Blackburn, est expulsé pour une grossière faute sur un joueur de Preston.

Furieux, son coéquipier Milutin Osmajic le venge façon Luis Suárez : avec ses dents. Une bonne grosse morsure sur le haut du dos de Beck pour passer ses nerfs. Une scène surréaliste que l’arbitre de la rencontre, Matthew Donohue, n’a pas bien vue et qui lui a valu un simple carton jaune, malgré les avertissements du mordu et de ses coéquipiers. Le coach de Blackburn, John Eustace, était forcément furieux après la rencontre : « Owen a une grosse marque de morsure à l’arrière du cou, c’est un incident très grave, tout le monde est en colère à ce sujet. Je suis sûr que les bonnes personnes le verront. »

En 2013, Luis Suárez, alors à Liverpool, avait écopé de dix matchs de suspension pour sa morsure sur Branislav Ivanović. Lors du Mondial 2014, son coup de canines sur le cou de Giorgio Chiellini lui avait valu neuf matchs de suspension et quatre mois d’arrêt total de toute activité liée au football par la FIFA. Si les faits sont à nouveau étudiés, Milutin Osmajic risque très gros.

#Rovers pic.twitter.com/OJv6E9OaGk

