En Championship, un entraîneur quitte son club dès la première journée

Bref mais intense.

Alors que tout le monde en France attend la reprise de la Ligue 1 cette semaine, histoire d’enfin utiliser son abonnement DAZN payé à prix d’or, la Championship, elle, a déjà débuté outre-Manche. La première journée de la deuxième division anglaise s’est déroulée en fin de semaine dernière, et a donné lieu à quelques surprises. Déjà, le Plymouth Argyle du légendaire Wayne Rooney s’est fait atomiser à l’extérieur, pour bien débuter la saison. Heureusement, Rooney ne bouge pas de son banc, au contraire de son malheureux collègue Ryan Lowe.

Lowe, assis sur le banc de Preston North End depuis décembre 2021, est en effet parti après…un seul match disputé sur la saison 2024-2025. Suite à la défaite de Preston contre le relégué Sheffield United en ouverture de la première journée de Championship, le club a annoncé dans un communiqué que le coach anglais s’en allait suite à un accord mutuel. Une décision étonnante après une défaite contre un ancien pensionnaire de Premier League. The Guardian s’est amusé de la situation, en rejetant la responsabilité de cette décision catastrophique sur Peter Ridsdale, le président du club.

📝 We can confirm that manager Ryan Lowe has left the club by mutual consent.

We’d like to thank Ryan for his hard work and wish him all the very best for the future.#pnefc

— Preston North End FC (@pnefc) August 12, 2024