Un ancien Strasbourgeois sur un banc en Championship

De roses et d’os.

Il n’a pas le même destin que Vincent Kompany, mais il s’en rapproche. L’ancien défenseur central de Strasbourg, Lens et du Bayern Valérien Ismaël devient le nouvel entraîneur de Blackburn. Le Franco-Allemand va connaître en Championship sa huitième expérience sur un banc. Quinquagénaire cette année, il a signé un contrat jusqu’en juin 2028, avec l’objectif annoncé de disputer les play-off d’accession en Premier League, championnat que les Bleu et Blanc n’ont pas connu depuis la saison 2011-2012. Ils sont actuellement sixièmes.

Fait majeur dans sa carrière de coach : il avait réussi à disputer la Ligue Europa avec le club autrichien de LASK, avant de partir à Beşiktaş. En Angleterre, Valérien Ismaël a connu des fortunes diverses. Il avait été limogé de West Bromwich et de Watford, le dernier club qu’il a entraîné.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach.

The Frenchman has signed a long-term contract with the club through to June 2028 and will be in the dugout at Ewood Park for the first time on Saturday.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 25, 2025