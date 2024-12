Rúben Amorim aimerait garder Marcus Rashford auprès de lui

L’enfer des Red Devils.

Alors que le feu s’atténue pour Manchester United ces derniers temps, avec une victoire importante lors du derby contre un City suffocant, l’attaquant Marcus Rashford déclarait son souhait de trouver un nouveau défi, loin d’Old Trafford. Mais ça, c’était avant la déclaration d’amour de son nouveau coach.

Des éloges et un challenge

Lors d’un entretien pour le Times, Rúben Amorim, l’entraîneur d’United, a fait part de son envie de conserver son attaquant. Le technicien portugais estime pouvoir offrir à Rashford un challenge à sa hauteur : sortir les Red Devils de l’enfer. « Je pense qu’il a raison [de dire qu’il a besoin d’un nouveau défi]. Nous avons ici un nouveau défi, c’est un défi difficile, dit-il avant d’encenser son joueur. Ce genre de club a besoin de grands talents et il est un grand talent. Il doit juste jouer au plus haut niveau et c’est mon objectif principal. » Pour rappel, Ineos, principal actionnaire à United, avait indiqué que certains joueurs de l’équipe première, dont Rashford, pourraient être amenés à partir si une offre raisonnable se présentait.

