Deux petits nouveaux appelés en équipe d’Angleterre

Lee Carsley aurait pu sélectionner quelqu’un de sa famille pour sa dernière…

Pour son ultime liste avant de passer le flambeau à Thomas Tuchel à partir de 2025, Lee Carsley a décidé de convoquer deux petits nouveaux pour affronter la Grèce (14/11) et l’Irlande (17/11). Ce sont donc Lewis Hall (20 ans), le latéral gauche de Newcastle, et Taylor Harwood-Bellis (22 ans), le défenseur central de Southampton, qui vont avoir l’occasion d’étrenner le maillot des Three Lions. Tout comme Curtis Jones, qui avait déjà été appelé sans jamais avoir foulé la pelouse. Le Lillois Angel Gomes est également appelé, tout comme Jude Bellingham, Harry Kane et Trent Alexander-Arnold.

Your #ThreeLions for their final camp of 2024! 🦁 — England (@England) November 7, 2024

On rappelle que les Anglais sont engagés en Ligue B et sont encore devancés par les Grecs dans la poule 2.

