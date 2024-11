Un mauvais souvenir pour les supporters lyonnais.

Pour la première fois depuis janvier 2022, Lyonnais et Stéphanois se disputeront la suprématie régionale dans le derby, dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium. Si les purs produits du centre de formation sont encore présents en nombre côté lyonnais en les personnes de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et compagnie, ils seront plus rares côté stéphanois. De quoi créer un manque de supplément d’âme dans les rangs verts ? Pas forcément pour l’ancien portier ligérien Jessy Moulin qui, par exemple, se souvient de l’appétence toute particulière de Robert Berić pour ce genre de matchs.

Héros d’un soir

« Robert Berić adorait ça ! Il faisait partie des joueurs de derbys. Il s’était blessé lors de son premier derby face à Lyon dans une situation très tendue (un tacle « attentat » de Jordan Ferri). Il attendait ce match comme s’il était un Stéphanois pure souche ! Cela se sentait ! Il avait des choses à réparer dans le derby et il y est parvenu en 2019 en marquant le but de la victoire », a raconté le retraité dans un entretien accordé au site de la Ligue 1.

Depuis, le pauvre Robert est porté disparu.

Aïmen Moueffek raconte ses premiers souvenirs de derbys