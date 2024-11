Brendan Chardonnet prolonge à Brest

Le phare breton.

On pensait que Brest allait souffrir en Ligue des champions, mais Brendan Chardonnet et ses coéquipiers créent la surprise de semaine en semaine. À 29 ans, le défenseur central se révèle au niveau et le SB29 ne s’y trompe pas, puisque le club a prolongé son capitaine jusqu’en 2027, ce jeudi.

Au club depuis 2010

« Un monument représente toutes ses valeurs, comme un héritage, défenseur de tout un peuple qui l’a vu grandir, un peuple dont il est désormais le capitaine et un capitaine ne quitte jamais le navire », s’est félicité le Stade brestois à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

𝑼𝒏𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒏'𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒆 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒔𝒆𝒖𝒍𝒆 … 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/ObIFWMo0Y9 — Stade Brestois 29 (@SB29) November 7, 2024

Le natif de Saint-Renan porte les couleurs brestoises depuis 2010, formation comprise, et va ainsi continuer d’honorer cette belle histoire d’amour quelques années. L’occasion d’offrir de sacrés souvenirs à ses proches, puisque sa famille et ses amis avaient fait le déplacement à Prague pour vivre la victoire depuis le parcage.

Les attaquants de toute l’Europe peuvent trembler.

Brest, le rêve armoricain